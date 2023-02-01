Кировский подросток попался на продаже наркотиков

Подросток делал на одной из улиц Кирова тайник-закладку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несовершеннолетнего кировчанина подозревают в продаже наркотиков. Подробностями дела поделились в СУ СКР по Кировской области.

Следствие установило, что 17-летний подросток продавал вещества с большим содержанием наркотиков. В день задержания парень как раз делал тайник-закладку на одной из улиц города.

На подростка завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере».