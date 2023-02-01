В Кирове ночью с 1 на 2 февраля вывезут снег с 14 участков

Автомобилистов просят не мешать работе спец техники и убрать на ночь машины с обочин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Администрация Кирова поделилась графиком вывоза снега в ночь с 1 на 2 февраля. Работы пройдут на следующих участках:

- улица Карла Маркса, от улицы Воровского до улицы Комсомольской;

- улица Профсоюзная, от Октябрьского проспекта до дома 88;

- улица Красноармейская, от Октябрьского проспекта до улицы Горького;

- улица Студенческий проезд, от улицы Московской до улицы Лепсе;

- улица Молодой гвардии, от улицы Горького до Хлебозаводского проезда;

- улица Калинина, от улицы Горького до улицы Чапаева;

- улица Щорса, от улицы Красина до улицы Производственной;

- улица Дерендяева, от улицы Маклина до улицы Воровского;

- улица Молодой Гвардии, от улицы Володарского до улицы Карла Маркса, от улицы Карла Либкнехта до улицы Дерендяева;

- улица Карла Либкнехта у дома №37;

- улица Современная;

- Транспортный проезд;

- улица Красина;

- улица Жуковского.

Работы пройдут с 19 до 7 утра. Водителей просят убрать личные автомобили с обочин.