В Кирове в ночь с 31 января на 1 февраля вывезут снег с 15 участков

Снег будут вывозить преимущественно в ночное время. Фото: киров.рф
Мэрия Кирова определила участки, откуда вывезут снег в ночь с 31 января на 1 февраля. Техника будет работать на следующих улицах:
- Розы Люксембург в районе дома №56;
- Карла Маркса от Преображенской до Воровского;
- Пятницкая от Октябрьского проспекта до Загородной;
- Свободы от Профсоюзной до Советской;
- Солнечная (по кучам);
- Красноармейская от Чапаева до 1-го Газетного переулка;
- Ульяновская (четная сторона);
- Риммы Юровской;
- Тимирязева;
- Дерендяева от Герцена до Маклина;
- Павла Корчагина (вывоз куч от площади Коминтерна до Заречной);
- Молодой Гвардии от Карла Маркса до Карла Либкнехта;
- слобода Никольская;
- Жуковского;
- Транспортный проезд.
Автомобилистов просят не оставлять машины в зоне уборки снега. Работы начнутся в 19.00 и закончатся в 07.00.