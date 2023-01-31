В Кирове в ночь с 31 января на 1 февраля вывезут снег с 15 участков

Снег будут вывозить преимущественно в ночное время. Фото: киров.рф

Мэрия Кирова определила участки, откуда вывезут снег в ночь с 31 января на 1 февраля. Техника будет работать на следующих улицах:

- Розы Люксембург в районе дома №56;

- Карла Маркса от Преображенской до Воровского;

- Пятницкая от Октябрьского проспекта до Загородной;

- Свободы от Профсоюзной до Советской;

- Солнечная (по кучам);

- Красноармейская от Чапаева до 1-го Газетного переулка;

- Ульяновская (четная сторона);

- Риммы Юровской;

- Тимирязева;

- Дерендяева от Герцена до Маклина;

- Павла Корчагина (вывоз куч от площади Коминтерна до Заречной);

- Молодой Гвардии от Карла Маркса до Карла Либкнехта;

- слобода Никольская;

- Жуковского;

- Транспортный проезд.

Автомобилистов просят не оставлять машины в зоне уборки снега. Работы начнутся в 19.00 и закончатся в 07.00.