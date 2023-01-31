Кировчане могут проголосовать за возвращение старого маршрута автобуса №44

Автобус №44 сейчас ходит по участку от Некрасова до Красина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировчане остались недовольны изменением автобусного маршрута №44. Напомним, он изменился после строительства улицы Сурикова. Автобус теперь идет по участку от Некрасова до Красина, тогда как ранее курсировал по улице Ивана Попова.

Поскольку часть жителей города просят вернуть прежний маршрут, горадминистрация Кирова запустила анонимный опрос в своем паблике. На выбор - три варианта ответа: за возвращение старого маршрута, за то, чтобы оставить новый, и третий - для тех, кто не пользуется автобусом №44. На данный момент проголосовали уже 558 человек, и большая часть (50,36%) - за возвращение привычного маршрута.

Оставить свой голос можно здесь.