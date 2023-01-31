В Кирове задержали алкогольного вора-рецидивиста

Мужчина попытался вынести две бутылки коньяка, однако одна из них выпала и разбилась. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове задержали серийного похитителя алкоголя. Подробности сообщили в пресс-службе областного управления Росгваордии.

На днях из магазина по улице Московской поступил сигнал «тревога». Оказалось, что правоохранителей вызвали сотрудники торговой точки. Один из покупателей пытался тайком вынести две бутылки коньяка на сумму 2500 рублей. Ему бы это удалось, однако одна из них выпала и разбилась.

Администрация магазина совместно с правоохранителями отсмотрели записи с камер наблюдения. Выяснилось, что мужчина ранее уже дважды наведывался в магазин, откуда украл еще несколько бутылок горячительного на общую сумму в 8000 рублей. А при проверке документов оказалось, что он еще и находится в розыске - за несколько краж. В итоге незадачливого похитителя передали полиции.