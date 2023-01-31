Кировская область попала в число лучших регионов по итогам осеннего призыва

Руководство ЦВО поблагодарили правительство Кировской области за проделанную работу во время призыва. Фото: Иван МАКЕЕВ

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) поблагодарил правительство Кировской области за участие в осеннем призыве.

Генерал Александр Линьков написал письмо Александру Соколову, которое губернатор зачитал на еженедельном совещании.

- Установленное штабом ЦВО задание выполнено в полном объеме. Личный состав комиссаров в сотрудничестве с правительство области и силами МВД проявили усердие в выполнении должностных обязанностей и достойны поощрения. От имени военного совета ЦВО и от себя лично выражаю вам благодарность. Надеюсь, что достигнутое взаимопонимание поможет достичь поставленных целей на 2023 год, - говорится в письме.

Александр Соколов отметил что это - важная оценка работы и от себя поблагодарил заместителя председателя призывной комиссии региона Алексея Комарова.