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НовостиОбщество31 января 2023 11:21

Кировская область попала в число лучших регионов по итогам осеннего призыва

Благодарственное письмо губернатор региона зачитал на еженедельном совещании
Артем ЗАМЯТИН
Руководство ЦВО поблагодарили правительство Кировской области за проделанную работу во время призыва.

Руководство ЦВО поблагодарили правительство Кировской области за проделанную работу во время призыва.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) поблагодарил правительство Кировской области за участие в осеннем призыве.

Генерал Александр Линьков написал письмо Александру Соколову, которое губернатор зачитал на еженедельном совещании.

- Установленное штабом ЦВО задание выполнено в полном объеме. Личный состав комиссаров в сотрудничестве с правительство области и силами МВД проявили усердие в выполнении должностных обязанностей и достойны поощрения. От имени военного совета ЦВО и от себя лично выражаю вам благодарность. Надеюсь, что достигнутое взаимопонимание поможет достичь поставленных целей на 2023 год, - говорится в письме.

Александр Соколов отметил что это - важная оценка работы и от себя поблагодарил заместителя председателя призывной комиссии региона Алексея Комарова.