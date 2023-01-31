Роман Назаров стал новым директором Дворца молодежи в Кирове

Роман Назаров имеет высшее образование по специальности «Организация работы с молодежью». ФОТО: правительство Кировской области

Роман Назаров стал новым директором областного Дворца молодежи. Нового руководителя коллективу учреждения представил министр молодежной политики Кировской области Георгий Барминов.

- Во Дворце собралась сильная команда специалистов, которые любят свое дело. Совместными усилиями мы сможем решить все поставленные перед нами задачи, - отметил министр.

Роман Евгеньевич проработал 13 лет в сфере молодежной политики, активно занимался вопросами студенчества. Также у него есть высшее образование по специальности «Организация работы с молодежью».

- Сегодня в нашем регионе инициативы молодежи поддерживаются на самом высоком уровне. Наша задача - дать возможность молодым людям реализовать свои инициативы, воплотить проекты на своей малой родине, - отметил новый директор Дворца молодежи.