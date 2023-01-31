В Кирове автобусные маршруты не будут продлевать до Европейских улочек

Горожане просили продлить до улицы Капитана Дорофеева маршруты автобусов, идущих до Ипподрома. Фото: киров.рф

Кировчане массово просят продлить автобусы до Европейских улочек. Ситуацию прокомментировала пресс-служба правительства области.

Жалоб в официальном паблике очень много. Жители Европейских улочек просят продлить до улицы Капитана Дорофеева автобусы №1, 21, 74. Ответ был неоднозначным: не вариант. Вопрос уже рассматривался еще в сентябре на заседании городской комиссии, и продление маршрутов сочли нецелесообразным.

- Учитывая существующую транспортную доступность ул. Капитана Дорофеева, складывающийся пассажиропоток, а также пропускную способность перекрестка улиц Энтузиастов и Ульяновской, комиссия приняла решение не продлять дополнительно маршрут до ул. Капитана Дорофеева, - сказано в ответе правительства области.