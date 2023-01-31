Кировчане изготовили мобильные источники тепла для участников СВО

Все приборы отправят в зону проведения СВО. ФОТО: администрация города Кирова

В Кирове изготовили мобильные источники тепла. Их отправят участникам СВО.

Как рассказали в горадминистрации, наши активисты изготовили блиндажные свечи, которые можно применять в полевых условиях. С помощью изделий солдаты смогут приготовить пищу и согреться в окопах.

В изготовлении такие приборы очень простые: в жестяную банку укладывается гофрированный картон и заливается парафином.

Председатели волонтерского движения провели мастер-класс по изготовлению мобильных источников тепла в поселке Костино. Там изготовили более 100 таких свечей.

Все приборы отправят в фонд «Zа Вятку», а после - в зону боевых действий.