Суд начал рассмотрение уголовного дела по факту гибели подростка под завалами школы в Котельниче

Еще до начала судебного процесса обвиняемые начали выплачивать родственникам компенсацию. ФОТО: Прокуратура Кировской области

Сегодня, 31 января, в суде стартовало рассмотрение уголовного дела по факту одного из самых резонансных ЧП 2022 года. Речь идет об обрушении здания аварийной школы в Котельниче, под завалами которой погиб подросток.

Как напомнили в прокуратуре Кировской области, в августе прошлого года двое обвиняемых привлекли к демонтажу ветхого здания мальчиков 14 и 15 лет. Во время работ здание обрушилось, подростки застряли под завалами. Один из них погиб, другой получил серьезные травмы. В частности, ему ампутировали левое предплечье.

Мужчин 43 и 50 лет, нанявших школьников на работу, обвиняют по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». В содеянном мужчины признались. Еще до начала суда они начали выплачивать семьям школьников компенсации.