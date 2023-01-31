Мэрия Кирово-Чепецка отказала МЖД в повышении платы за проезд по узкоколейке

В итоге стоимость проезда осталась прежней для всех пассажиров. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

«Музей железной дороги» потребовал повысить плату за проезд на УЖД для пассажиров, не живущих в Каринторфе. Подробности сообщили в пресс-службе администрации Кирово-Чепецка.

Средства на субсидирование пассажирских перевозок по узкоколейке заранее предусмотрели в бюджете. В 2023 году сумму увеличили на 3,5 миллиона рублей. Однако МЖД потребовал повысить оплату для пассажиров, не проживающих в Каринторфе, до 250 рублей. Администрация в результате переговоров настояла на сохранении прежней суммы.

Сейчас с «Музеем железной дороги» подписано соглашение о перевозках с 1 февраля по 30 ноября 2023 года. Стоимость для всех пассажиров останется прежней: 30 рублей за поездку. Количество рейсов также не изменится.