АТП получило от КПАТ 28 автобусов из 29

Автобусы работают на маршрутах № 1, 3, 5, 21, 23, 39, 52, 54. Фото: киров.рф

КПАТ передал АТП 28 автобусов. Подробности сообщили в горадминистрации.

По договору предприятие должно было передать 29 машин. Одна из них осталась на ремонте в КПАТ, который обещают завершить в ближайшее время. Вся остальная техника проверена специалистами и принята в эксплуатацию.

- Сегодня на городских маршрутах № 1, 3, 5, 21, 23, 39, 52, 54 работают 23 ЛиАЗа. Наибольшее количество автобусов повышенной вместимости - 10 - вышли на маршрут № 54, который проходит от микрорайона Радужный до Северной больницы, - уточнили в горадминистрации.

Стоит отметить, что все машины выпущены в 2021 году и работают на газомоторном топливе. Низкопольный транспорт вмещает в себя более 100 пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.