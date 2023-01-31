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НовостиПроисшествия31 января 2023 7:47

В Кирове бывшему директору Фонда капремонта избрали меру пресечения

По просьбе следователя мужчину заключили под стражу
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
О задержании экс-руководителя Фонда капремонта стало известно 30 января. Фото: СУ СКР по Кировской области

О задержании экс-руководителя Фонда капремонта стало известно 30 января. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кирове избрали меру пресечения бывшему директору Фонда капремонта. Об этом сообщает областной Следком.

Напомним, ранее мы писали, что экс-руководитель организации стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве. Выяснилось, что с августа 2022 по январь 2023 он принимал деньги от некоей фирмы за капремонт в домах, приемку и оплату работ. Общая сумма составила свыше 1,2 миллиона рублей.

- По ходатайству следователя СК в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас расследование продолжается. Сотрудникам Следкома помогают работники областных УМВД и УФСБ. Бывшему руководителю Фонда по статье «Получение взятки в особо крупном размере» грозит от восьми до пятнадцати лет тюрьмы.