В Кирове бывшему директору Фонда капремонта избрали меру пресечения

О задержании экс-руководителя Фонда капремонта стало известно 30 января. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кирове избрали меру пресечения бывшему директору Фонда капремонта. Об этом сообщает областной Следком.

Напомним, ранее мы писали, что экс-руководитель организации стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве. Выяснилось, что с августа 2022 по январь 2023 он принимал деньги от некоей фирмы за капремонт в домах, приемку и оплату работ. Общая сумма составила свыше 1,2 миллиона рублей.

- По ходатайству следователя СК в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас расследование продолжается. Сотрудникам Следкома помогают работники областных УМВД и УФСБ. Бывшему руководителю Фонда по статье «Получение взятки в особо крупном размере» грозит от восьми до пятнадцати лет тюрьмы.