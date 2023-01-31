В трех районах Кирова отключат воду 31 января

Включить холодную воду в домах планируют в течение дня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кировчан предупредили об отключении холодной воды во вторник, 31 января. Как сообщили в МУП «Водоканал», на сетях проведут ремонтные работы.

Без водоснабжения останутся жители трех районов города. Место подвоза воды можно узнать по ссылке.

Полный список адресов:

Ленинский район, Лянгасово с 09:00 до 15:00:

- улица Октябрьская д.: 2, 4, 6, 15, 17;

- улица Южная д.: 1, 2, 3, 4, 5;

- улица Комсомольская д.: 2/Б, 2/В, 11/А.

Нововятский район с 09:30 до 16:00:

- улица Советская д.: 9, 9/А, 11/Б, 11/В, 11/Г;

- улица Пушкина д. 32/А.

Первомайский район с 09:00 до 16:00:

- улица Октябрьской Революции д.: с 20 по 66 (частный сектор).

Первомайский район с 09:00 до 19:00:

- улица Свободы д.: 130, 130/1, 130/2, 135, 135/А, 135/Б;

- улица Милицейская д.: 27, 31.