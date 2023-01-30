Врачи спасли 95-летнюю жительницу Кировской области, сломавшую бедренную кость

Дежурный врач решился на операцию, что в итоге позволило полностью восстановить двигательную функцию организма. ФОТО: минздрав Кировской области

Кировские врачи вернули к полноценной жизни 95-летнюю жительницу Слободского.

В середине января пенсионерка упала дома. Рентгеновский снимок, сделанный в Слободской ЦРБ, показал закрытый перелом левой бедренной кости со смещением отломков. Учитывая возраст и тяжесть состояния пациентки, ее перевели в кировский Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

Дежурный врач Николай Стадник, взвесив «за» и «против», все же решился на срочную операцию - остеосинтез бедра штифтом под рентген-контролем. Благодаря этой операции пенсионерка теперь сможет ходить: двигательная функция восстановилась полностью.

В свои 95 лет бабушка вела домашнее хозяйство и даже ходила в гости. Сейчас, по данным минздрава региона, она остается под чутким присмотром врачей отделения множественной и сочетанной травмы. Инструктор по ЛФК буквально заново учит ее ходить.