Программу празднования 650-летия Кирова обещают расширить и дофинансировать

В план подготовки уже вошла реконструкция драмтеатра: ранее коллективу вручили денежный сертификат. ФОТО: правительство Кировской области

План празднования 650-летнего юбилея города Кирова значительно расширяют. Об этом глава региона Александр Соколов рассказал по итогам встречи с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Чернышенко.

На сегодня в программе мероприятий уже значатся расчистка Хлыновки; реконструкция колледжа музыкального искусства, художественного музея и драмтеатра; ремонт фасадов 200 домов в историческом центре города. Предлагают также реконструировать площадь перед Вятской филармонией и установить здесь памятник Александру Невскому.

Правительство собирается поддержать 50 культурных (событийных) проектов и 50 проектов благоустройства. Выделять на них готовы по 350 тысяч рублей и 650 тысяч рублей соответственно.

Расширяют и программу массовых мероприятий: зазывают на гастроли ведущие российские театры, планируют межрегиональный бизнес-форум и гастрономический фестиваль.