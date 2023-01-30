Скончался кировский общественник Николай Бурков

Николай Аркадьевич много лет посвятил преподаванию и экологии. ФОТО: ОПКО

29 января 2023 года ушел из жизни Николай Бурков. Об этом рассказали в Общественной палате Кировской области (ОПКО).

Николай Аркадьевич много лет посвятил преподаванию. Был членом первых трех созывов ОПКО, занимался экологией (сначала на заводе, затем - в госорганах). Участвовал в экспертизах на биохимзаводе, ядомогильниках, строительстве парогазовой установки в Кирове. Член-корреспондент МЛНЭБ, член Российской экономической академии. Не так давно Николаю Буркову исполнилось 69 лет.

- Мы искренне скорбим и приносим соболезнования родным и близким Николая Аркадьевича, который навсегда останется в нашей памяти человеком, посвятившим свою жизнь обществу, экологии, - пишут в ОПКО.

Прощание состоится в среду, 1 февраля, с 10.00 часов в зале прощания морга (Киров, ул. Менделеева, 15). Отпевание - в 12.00 часов в церкви Троицы Живоначальной (Макарье, ул. Проезжая, 27).