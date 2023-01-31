В Кирове объявлен фотоконкурс «Мой любимый город»

Фотомастера старше 14 лет могут подать заявку на участие с 1 февраля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Администрация города Кирова объявила фотоконкурс «Мой любимый город».

В рамках мероприятия всем желающим предоставляется возможность посоревноваться в двух номинациях:

- «Новый взгляд на город» - необходимо запечатлеть архитектурный облик и природу областного центра;

- «Время. События. Люди» - фотографии событийных мероприятий и жизни горожан.

Также утверждена премия «Приз зрительских симпатий», победителя в которой выберут путем онлайн-голосования. В конкурсе может принять участие любой желающий старше 14 лет. Один участник может подать по одной заявке в каждой номинации.

Работы участников принимаются с 1 февраля по электронной почте: org@admkirov.ru либо в письменном варианте по адресу ул. Воровского, 39, каб. 209. Образец заполнения заявки и подробнее о конкурсе на сайте администрации города Кирова.