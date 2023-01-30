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НовостиОбщество30 января 2023 15:21

В Кирове проект благоустройства территории у филармонии вынесут на общественное обсуждение

Площадь предлагается реконструировать и разместить на ней памятник Александру Невскому
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Вариант благоустройства территории кировчане выберут сами. Фото: philarmonia43.ru

Вариант благоустройства территории кировчане выберут сами. Фото: philarmonia43.ru

Проект благоустройства территории у кировской филармонии вынесут на общественное обсуждение. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Как сообщил Александр Соколов, ранее он рассматривал вопрос реконструкции площади с вице-премьером правительства России Дмитрием Чернышенко. Помимо того, предлагалось установить у филармонии памятник Александру Невскому. Идея, по словам главы региона, нашла отклик.

- Я знаю, что есть несколько проектов благоустройства этого места. Прошу главу администрации Кирова Вячеслава Симакова проработать это вопрос с епархией, после чего вынести проекты на общественные обсуждения, чтобы люди могли сами выбрать вариант благоустройства этой территории и вариант памятника, - заявил губернатор.