Мэрия Кирова составила список улиц, откуда вывезут снег ночью с 30 на 31 января

Работы будут вестись с 20.00. Фото: киров.рф
Мэрия Кирова подготовила список участков, с которых в ближайшее время вывезут снег. В ночь с 30 на 31 января техника будет работать на следующих улицах:
- Комсомольская от Карла Маркса до привокзальной площади (снежные валы);
- Привокзальная площадь;
- Приозерная;
- Октябрьский проспект от улицы Северное кольцо до площади Лепсе;
- Карла Маркса от Октябрьского проспекта до Преображенской;
- Менделеева от Московской до Воровского;
- Пугачева от Некрасова до Мелькомбинатовского проезда;
- Слободская от Маклина до Молодой Гвардии;
- Чистопрудненская;
- Энтузиастов;
- Нагорная;
- переулок 3-й Опытный;
- Хлыновская (снежные валы);
- Советская от ж/д переезда до Проектной;
- Дерендяева от Спасской до Герцена;
- Баумана;
- Красноармейская (автостоянки у дома №4 и Росплазмы);
- Октябрьский проспект от Правды до Свердлова;
- Металлистов;
- Жуковского.
Работы ведутся преимущественно в ночное время. Водителей просят не оставлять машины в зоне уборки снега.