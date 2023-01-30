Мэрия Кирова составила список улиц, откуда вывезут снег ночью с 30 на 31 января

Работы будут вестись с 20.00. Фото: киров.рф

Мэрия Кирова подготовила список участков, с которых в ближайшее время вывезут снег. В ночь с 30 на 31 января техника будет работать на следующих улицах:

- Комсомольская от Карла Маркса до привокзальной площади (снежные валы);

- Привокзальная площадь;

- Приозерная;

- Октябрьский проспект от улицы Северное кольцо до площади Лепсе;

- Карла Маркса от Октябрьского проспекта до Преображенской;

- Менделеева от Московской до Воровского;

- Пугачева от Некрасова до Мелькомбинатовского проезда;

- Слободская от Маклина до Молодой Гвардии;

- Чистопрудненская;

- Энтузиастов;

- Нагорная;

- переулок 3-й Опытный;

- Хлыновская (снежные валы);

- Советская от ж/д переезда до Проектной;

- Дерендяева от Спасской до Герцена;

- Баумана;

- Красноармейская (автостоянки у дома №4 и Росплазмы);

- Октябрьский проспект от Правды до Свердлова;

- Металлистов;

- Жуковского.

Работы ведутся преимущественно в ночное время. Водителей просят не оставлять машины в зоне уборки снега.