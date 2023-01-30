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НовостиОбщество30 января 2023 13:09

В Кировской области за 2022 год поженилась 7541 пара и родилось почти 9124 ребенка

Всего за год зарегистрировано 43494 акта гражданского состояния
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
За 2022 год в брак вступило на 1298 больше пар, чем в 2021 году.

За 2022 год в брак вступило на 1298 больше пар, чем в 2021 году.

Фото: Тимур ХАНОВ.

Минюст Кировской области подвел итоги 2022 года по регистрации актов гражданского состояния. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, за минувший год в брак вступила 7541 пара - на 1298 больше, чем в 2021 году. Разводов тоже оказалось меньше: 5105 в 2022 году и 5266 - в 2021.

На свет появились 9124 малышей, что оказалось меньше предыдущего показателя на 1216. Кроме того, за год сотрудники ЗАГСов сделали 1990 записей об установлении отцовства и 75 - об удочерении. Оба показателя оказались, пусть и не намного, но выше, чем в 2021 году.

За минувший год имя сменили 672 жителя Кировской области - на 99 больше, чем до этого. Умерло в области 18987 человек - на 5354 случая меньше, чем в 2021 году.