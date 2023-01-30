В Кирове родители контролируют организацию питания в школах

Для учеников начальной школы также пересмотрели меню.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кировские родители контролируют питание детей в школах. Подробности сообщили на еженедельной планерке у губернатора Александра Соколова.
Глава администрации города Вячеслав Симаков отчитался об организации школьного питания. По его словам, вся готовая пища проходит оценку качества, а специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят проверки. Сотрудники комбината питания и мэрии реагируют на все замечания.
Симаков также добавил, что в каждой школе работает родительский контроль. Они могут следить за закупкой продуктов, качеством блюд и организацией питания.
Проблемы остаются с меню, которое нравится не всем детям, но обязано выдерживать нормы и требования к питанию. Сити-менеджер сообщил, что для учеников младших классов уже подготовлен новый перечень блюд в соответствии с пожеланиями родителей.