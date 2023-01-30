Экоцентр «Вятка без мусора» продолжит работу в Кирове

Одной из причин прекращения работы сотрудники экоцентра назвали отсутствие финансирования. Фото: vk.com/vyatkabezmusora

На еженедельной планерке у губернатора Александра Соколова рассказали о настоящей причине прекращения работы экоцентра «Вятка без мусора». Глава региона поинтересовался судьбой организации, заявив, что у него нет «бумаги» о закрытии.

- Сейчас прорабатывается вопрос о подборе нового помещения. Причина в том, что собственник помещения отказал экоцентру в дальнейшей аренде в связи с жалобами жильцов. На этой неделе планируется провести на площадке «Куприта» встречу со всеми заинтересованными, - заявил зампред правительства Юрий Терешков.

Министр внутренней политики Кировской области Андрей Лучинин добавил, что проект будет продолжать работу на территории региона.

Напомним, ранее мы сообщали, что экоцентр «Вятка без мусора» прекратил работу. Одной из причин активисты назвали отсутствие финансирования со стороны правительства.