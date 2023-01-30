За выходные семь человек пострадали в ДТП на дорогах Кировской области

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными за рулем. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Кировской области

С 27 по 29 января в нашем регионе произошло четыре ДТП, сообщатся о семи пострадавших. Подробностями происшествий поделились в ГИБДД УМВД России по Кировской области.

Утром 27 января 2023 года, примерно в 8 часов утра, на улице Ленина в региональном центре столкнулись два автомобиля. Водитель на «Санг Йонг» врезался в «Хендай Крета». В результате происшествия пассажирка «Хендая» поучила травмы.

В 17 часов того же для на Октябрьском проспекте в Кирове водитель автомобиля «Мазда» сбил 25-летнюю девушку, которая переходила дорогу. Пешеход получила травмы.

27 января, около 20 часов, возле дома № 1 по улице Украинской трактор врезался в автобус «ПАЗ». 38-летний водитель автобуса и три его пассажира получили травмы.

29 января в 16 часов на улице Свободы, у дома № 84, 20-летний водитель «Лады Гранты» совершил наезд на 43-летнего пешехода. Последний получил травмы.