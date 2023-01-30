В Вятских Полянах спасатели вытащили 93-летнего мужчину из горящего дома

Пожар произошел в частном доме по улице Некрасова. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Вятских Полянах сотрудники МЧС спасли пенсионера из горящего дома. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации ОНДПР Вятскополянского района, пожар вспыхнул в субботу в 12.42 в частном жилом дом на улице Некрасова. На момент приезда спасателей деревянные постройки и крыша были объяты огнем. Как оказалось, внутри находился пожилой хозяин дома.

Сотрудники МЧС выбили стекла и забрались внутрь. В условиях сильного задымления они нашли пенсионера, лежащего на кровати и вытащили его на улицу через окно, после чего передали медикам. 93-летний мужчина отравился продуктами горения и сейчас находится в больнице.

Спасатели сумели не допустить распространения огня на стоящие рядом дома. Однако надворные постройки и крыша жилища, где начался пожар, сгорела. Как выяснилось, непосредственно перед случившимся жильцы затопили печь в пристроенной к дому бане и включили электрообогреватель в предбаннике.

- Предположительно причина пожара может быть связана с возгоранием деревянных конструкций крыши от раскаленной дымовой трубы отопительной печи бани или в результате возгорания электропроводки в надворных постройках. Проводится проверка, - добавили в пресс-службе ведомства.