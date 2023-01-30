Ученики школы в Демьяново перестали замерзать на уроках

В Демьяновской школе продолжаю держать ситуацию на контроле. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ученики школы в поселке Демьяново Подосиновского района перестали замерзать во время уроков. Об этом стало известно в ходе еженедельного совещания в правительстве Кировской области.

Ранее мы сообщали, что зданию школы необходим капитальный ремонт. Еще недавно температурный режим в классах был настолько сбит, что уроки для детей сократили до 30 минут. Да и эти полчаса ученики получали знания, сидя за партами в куртках.

С докладом о сложившейся ситуации выступила министр образования Ольга Рысева. Она рассказала, что сейчас температурный режим в кабинетах школы восстановлен до 18-20 градусов.

- Для школы приобретены три тепловые завесы и дизельную пушку на случай понижения температуры, - рассказала министр.

В планах властей: во время весенних каникул заменить окна в школе, а летом приступить к ремонту системы отопления.