В Кировской области разыскивают мужчину, пропавшего в конце ноября

Мужчина ушел из дома в конце ноября и не вернулся. Фото: УМВД России по Кировской области

В Кировской области разыскивают мужчину, пропавшего без вести минувшей осенью. Александр Прокашев, житель села Шестаково Слободского района, ушел из дома в конце ноября, и с тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает областное УМВД. Александру 28 лет (14.05.1994 г.р.), рост около 175 см, среднего телосложения, у него короткие темные волосы и зеленые глаза. Из особых примет - поперечные шрамы на обеих руках. На момент ухода из дома мужчина был одет в шапку и зимнюю куртку черного цвета, бордовые спортивные штаны с карманами и белые зимние кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Александра, сообщите об этом по телефонам: (83362)4-13-02 или 02 (102).