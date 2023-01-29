В Кирове продолжается строительство четырех школ и одного пристроя

Объекты находятся в разной стадии готовности. Фото: киров.рф

В Кирове продолжается строительство школ. Подробности рассказали в горадминистрации.

На улице Мостовицкой заканчивается планирование территории. Продолжаются подготовительные работы: подрядчик вывозит грунт и готовит пятно застройки.

На объекте у Зубаревского леса завершается возведение цокольного этажа, готовятся перекрытия. Рабочие укладывают стены и формируют первые учебные классы. Здание планируется сдать в июле 2023 года.

На улице Шинников начато строительство корпуса школы №53: готова проектная документация, получены положительное заключение и разрешение на строительство. Подрядчик сейчас обустраивает фундамент.

В Долгушино строители начали монтаж колонн третьего яруса, а также ведут заливку перекрытия второго этажа учебного корпуса.

Как добавили в горадминистрации, в настоящий момент в Кирове строится четыре школы и один пристрой.