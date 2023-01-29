Кировчане могут подать документы в суд в областных МФЦ

Воспользоваться сервисом можно самостоятельно в центрах «Мои Документы». Фото: kirovreg.ru

Кировчане могут подать заявление в суд через центры «Мои Документы». Об этом сообщает областное правительство.

Такая возможность у жителей региона появилась с января. В МФЦ организовали доступ к сервису ГАС «Правосудие». Посетители смогут самостоятельно им воспользоваться с помощью компьютеров, установленных в секторах пользовательского сопровождения 47 центров, кроме офиса в Опаринском районе. Войти в систему можно с помощью учетной записи Госуслуг.

Стоит отметить, что с помощью «Правосудия» кировчане могут подать заявления, жалобы и ходатайства. В случае, если понадобится помощь со сканированием документов, подтверждением учетной записи, загрузке файлов, можно обратиться к сотрудникам МФЦ. Однако юридических консультаций они не дают.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 8-800-707-43-43, 27-27-50.