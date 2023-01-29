В Мурашинский, Опаринский и Юрьянский районы пришел «Умный проезд»

Ранее такая возможность появилась в Кирове, Слободском и двух районах области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще в трех районах Кировской области запустили сервис «Умный проезд». Об этом сообщает областное правительство.

Нововведение появилось в Мурашинском, Опаринском и Юрьянском районах. Теперь местные жители смогут оплатить льготный проезд картой «МИР». Ранее такую возможность ввели в Кирове, городе Слободском, а также Слободском и Белохолуницком районах.

В пресс-службе правительства отмечают, что для использования этой возможности необходимо иметь подтвержденный льготный статус в органах соцзащиты, а также быть зарегистрированным в системе «Умные услуги». Стать участником системы можно в центрах «Мои Документы».