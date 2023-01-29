В Кирове прекратил работу экоцентр «Вятка без мусора»

Экоцентр позиционирует себя как организацию, вовлекающую в раздельный сбор мусора. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кирове закрылся экоцентр «Вятка без мусора». Как сообщили организаторы в своем паблике, одна из причин - отсутствие поддержки правительства.

- Грантовый конкурс правительства КО - самый непрозрачный и непонятный конкурс из всех, куда мы подавали когда-либо заявки. Еще ни разу нашему общественному проекту не удалось получить поддержку в данном конкурсе. «Судьи», которые неизвестно из кого состоят, в очередной раз признали наш проект «негодным» для нужд общества и финансирование не дали, - сообщается в группе экоцентра.

Активисты также выразили сожаление по поводу того, что губернатор Александр Соколов «так и не нашел время посетить наш эко-центр, пока он работал».

- Ждали его полгода. Но так и не дождались. Как и обещанной поддержки, - комментируют активисты.

Отметим, что экоцентр позиционирует себя как организацию, вовлекающую людей и фирмы в раздельный сбор отходов и помогающий формировать полезные для экологии привычки.