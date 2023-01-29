В 2022 году муниципальные образования Кировской области получили 34,5 миллиарда рублей

Большая часть средств ушла на зарплаты «бюджетников». Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Муниципальные образования в 2022 году получили 34,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Средства предоставлялись из регионального и федерального бюджетов. Более 12 миллиардов из этой суммы ушло на зарплаты педработникам, сотрудникам учреждений культуры, допобразования и других организаций. 4,6 миллиарда рублей потратили на муниципальную дорожную сеть, на переселение из аварийного жилья - 3,4 миллиарда.

На капремонт школ и их приведение в соответствие с нормативами - 708,9 миллиона рублей. На соцвыплаты и компенсации выделили 591,2 миллиона, организацию горячего питания в школах - 525,1 миллиона. Формирование современной городской среды обошлось в 732,3 миллиона рублей, подготовка к зиме - 316,7 миллиона, поддержка учреждений культуры - 230,9 миллиона.