Кировским автомобилистам напоминают о правилах безопасности в непогоду

Водителей просят отказаться от поездок на личном транспорте. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В УГИБДД УМВД России по Кировской области напоминают простые правила безопасности, соблюдение которых поможет предотвратить ДТП.

В ближайшее время в нашем регионе ожидаются обильные снегопады и ледяной дождь. Водителям советуют отказаться от поездок на личном авто в выходные. Но, если же необходимо добраться куда-то на машине, важно придерживаться некоторых правил:

- Соблюдайте скоростной режим;

- Держите безопасную дистанцию;

- Избегайте резких маневров и торможения;

- Проявляйте повышенное внимание в местах, где может появится пешеход и перед остановками общественного транспорта;

- Будьте бдительны на мостах и путепроводах: там лед образуется в первую очередь.

Пешеходам также стоит позаботится о своей безопасности:

- Соблюдайте правила ПДД;

- Аккуратно переходите дорогу;

- Используйте светоотражающие элементы на одежде.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят мониторинг состояния дорог. Инспекторы реагируют на оказание помощи всем участникам дорожного движения. Номера телефонов дежурной части: 58-88-88, 64-38-77.