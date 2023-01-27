Кировским автомобилистам напоминают о правилах безопасности в непогоду

Водителей просят отказаться от поездок на личном транспорте.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В УГИБДД УМВД России по Кировской области напоминают простые правила безопасности, соблюдение которых поможет предотвратить ДТП.
В ближайшее время в нашем регионе ожидаются обильные снегопады и ледяной дождь. Водителям советуют отказаться от поездок на личном авто в выходные. Но, если же необходимо добраться куда-то на машине, важно придерживаться некоторых правил:
- Соблюдайте скоростной режим;
- Держите безопасную дистанцию;
- Избегайте резких маневров и торможения;
- Проявляйте повышенное внимание в местах, где может появится пешеход и перед остановками общественного транспорта;
- Будьте бдительны на мостах и путепроводах: там лед образуется в первую очередь.
Пешеходам также стоит позаботится о своей безопасности:
- Соблюдайте правила ПДД;
- Аккуратно переходите дорогу;
- Используйте светоотражающие элементы на одежде.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят мониторинг состояния дорог. Инспекторы реагируют на оказание помощи всем участникам дорожного движения. Номера телефонов дежурной части: 58-88-88, 64-38-77.