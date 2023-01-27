В Кирове 29 родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание детей

19 кировчан заплатили в общей сложности более семи тысяч рублей в качестве штрафа. Фото: Даниил ОПАРИН

В Первомайском районе состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Как сообщает горадминистрация, на собрании рассмотрели 37 персональных дел, причем семь из них - в отношении несовершеннолетних.

Так, 29 родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание детей. Одного взрослого оштрафовали на 1,5 тысячи рублей за то, что его внучка появилась пьяной в общественном месте. Еще одного ребенка наказали за шум в ночное время.

На заседании также рассмотрели дела трех подростков, сбежавших из дома. Так, к примеру, один из них не появлялся дома 12 дней после конфликта с матерью, та же даже не обратилась в полицию. Ее в итоге привлекли к ответственности.

Всего штрафы получили 19 кировчан. Общая сумма составила более семи тысяч рублей.