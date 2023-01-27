В Кирове на перекрестке Строителей и Риммы Юровской разделили потоки транспорта и пешеходов

Если заторы на участке будут возникать постоянно, в работу светофора могут внести изменения. Фото: киров.рф

В Кирове разделили потоки транспорта на перекрестке проспекта Строителей и улицы Риммы Юровской. Как сообщили в городской администрации, после модернизации светофоров в прошлом году горожане стали жаловаться на заторы.

В результате на пересечении разделили потоки транспорта и пешеходов. Теперь, когда для водителей везде горит красный свет, для пешеходов включается зеленый.

В УДПИ также уточнили, что при движении по Юровской со стороны Ульяновской необходимо руководствоваться знаками направления по полосам. С крайней левой и средней полос следует поворачивать на проспект Строителей, а прямо двигаться по крайне правой полосе. Чтобы пересечений со встречным транспортом не было, к светофору добавили фазу со стрелкой.