В Кирове ищут подрядчика для ремонта и содержания мостов, путепроводов и ливневок

Подрядчик будет ремонтировать ливневые канализации и искусственные сооружения - мосты и путепроводы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове ищут подрядчика, который займется содержанием ливневых канализаций, мостов и путепроводов. Информация появилась на портале госзакупок.

Начальная цена контракта - 27 миллионов 294 тысячи 400 рублей. За эту сумму в ведение подрядчика перейдет 48 мостов и путепроводов, 391 водопропускная труба и 135 ливневых канализаций по всему городу. Полный перечень можно посмотреть здесь. Из обязанностей - заделка трещин и выбоин, устранение дефектов, чистка от грязи и уличного смета и так далее.

Заявки на аукцион будут принимать до 3 февраля. Подрядчика определят 7 февраля.