2,37 миллиарда рублей вложат в замену 60 км труб в Кирове и Кирово-Чепецке

14 км труб переложат в Чепецке, остальные работы пройдут в Кирове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

2,37 миллиарда рублей потратят на модернизацию труб в Кирове и Чепецке в нынешнем году. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В 2023 году в областной столице заменят 46 км трубопроводов, в Кирово-Чепецке - 14 км. Плюсом построят газовые котельные. Практически миллиард рублей составит бюджетный заем из Фонда национального благосостояния, плюсом вложится ПАО «Т Плюс».

Кроме того, на сегодняшнем совещании с «Т Плюс» власти говорили о строительстве магистрального трубопровода от ТЭЦ-5 Кирова в южную часть города и возведении торфяной котельной в Кирсе. Плюсом компании предлагают помочь с благоустройством Кирова перед его 650-летием. Однако конкретных планов еще нет.