35 кг шашлыка неизвестного происхождения продали в Кирове

Как именно изготовили шашлык, неизвестно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В минувшем декабре кировское ООО «Продресурс», делающее мясные полуфабрикаты, изготовило 35 кг шашлыка из свинины. При этом не было данных о сырье и его происхождении, а значит, нельзя было подтвердить санитарную безопасность продукции.

Шашлык продали в одно из городских заведений общепита. По данным управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, это прямое нарушение закона РФ «О ветеринарии» и требований различных регламентов. Поэтому на днях ООО «Продресурс» получило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ещё об одном подобном ЧП ведомство сообщало неделей ранее. Предпринимательница из Советского района изготовила 784 кг мясных полуфабрикатов, использовав для этого лишь 613 кг мяса. Бизнесвумен также получила предостережение.