В ночь с 26 на 27 января в Кирове вывезут снег с 18 участков

Работы ведутся преимущественно ночью. Фото: киров.рф
Мэрия Кирова составила график вывоза снега на ближайшее время. В ночь с 26 на 27 января техника будет работать на следующих улицах:
- Преображенская в районе дома № 82/1;
- Дерендяева от Красноармейской до Азина;
- Свободы от Воровского до Азина;
- Карла Маркса от Комсомольской до Блюхера;
- Володарского от Пролетарской до Азина;
- проспект Строителей от Московской до Воровского;
- Советская от Карла Маркса до Октябрьского проспекта;
- Калинина от Ивана Попова до ж/д переезда;
- Музыкальный проезд;
- Опарина;
- Парковая от Ленина до Советской;
- Орловская от Свободы до Ленина;
- Володарского от Герцена до Горбачева;
- Казанская от Молодой Гвардии до Орловской;
- Октябрьский проспект от Свердлова до площади ХХ партсъезда;
- Крутикова;
- Ленинградская в районе дома № 4;
- Вологодская.
Работы будут проводить преимущественно в ночное время - с 19.00 до 07.00. Автомобилистов просят не оставлять личный транспорт в зоне уборки.