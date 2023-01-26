В ночь с 26 на 27 января в Кирове вывезут снег с 18 участков

Работы ведутся преимущественно ночью. Фото: киров.рф

Мэрия Кирова составила график вывоза снега на ближайшее время. В ночь с 26 на 27 января техника будет работать на следующих улицах:

- Преображенская в районе дома № 82/1;

- Дерендяева от Красноармейской до Азина;

- Свободы от Воровского до Азина;

- Карла Маркса от Комсомольской до Блюхера;

- Володарского от Пролетарской до Азина;

- проспект Строителей от Московской до Воровского;

- Советская от Карла Маркса до Октябрьского проспекта;

- Калинина от Ивана Попова до ж/д переезда;

- Музыкальный проезд;

- Опарина;

- Парковая от Ленина до Советской;

- Орловская от Свободы до Ленина;

- Володарского от Герцена до Горбачева;

- Казанская от Молодой Гвардии до Орловской;

- Октябрьский проспект от Свердлова до площади ХХ партсъезда;

- Крутикова;

- Ленинградская в районе дома № 4;

- Вологодская.

Работы будут проводить преимущественно в ночное время - с 19.00 до 07.00. Автомобилистов просят не оставлять личный транспорт в зоне уборки.