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НовостиПроисшествия26 января 2023 12:58

В Кировской области по горячим следам раскрыли угон «Гранты»

Авто обнаружили всего в нескольких кварталах от места преступления.
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Угонщиком оказался ранее судимый местный житель.

Угонщиком оказался ранее судимый местный житель.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Вечером 20 января в полицию Афанасьева сообщили об угоне «Лады Гранты». Владелец оставил машину неподалеку от дома, при этом не запер двери и оставил ключи в замке зажигания. Этим и воспользовался злоумышленник.

Опердежурный передал приметы авто наружным нарядам полиции. «Ладу» заметили в нескольких кварталах от места угона. За рулем оказался ранее судимый местный житель 1999 года рождения. Машину вернули хозяину.

По данным УМВД России по Кировской области, возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Угон». Расследование продолжается.