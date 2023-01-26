Кировчан предупреждают о высоком риске схода снега и льда с крыш

Кировчан просят быть аккуратными в период повышения температуры воздуха. Фото: Василий Вахрин

Непогода постепенно покидает Кировскую область. По прогнозам синоптиков, вскоре столбик термометра в нашем регионе поднимется до 0 градусов и выше. Это, как пояснили в теруправлении по Нововятскому району, может привести к сходу снега и льда с крыш домов. Поэтому кировчан просят быть предельно осторожными.

С приходом оттепели повышается риск того, что даже с плоских крыш упадет лед или снег. Пешеходам стоит соблюдать правила передвижения по улицам. Автомобилистам не стоит парковать свои машины рядом с зданиями.

Каждый житель Нововятского района при обнаружении опасных сосулек и свесов может обратится в ТСЖ, управляющую компанию и отдел благоустройства территориального управления по телефонам 31-16-60, 31-02-73.

Ранее «Комсомолка» сообщала о правилах безопасности во время очистки крыш.