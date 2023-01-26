125 браков с иностранцами заключили в Кировской области

Среди женихов были шестеро граждан Турции, а четыре невесты приехали из Казахстана. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За 2022 год в Кировской области зарегистрировали 125 интернациональных браков. Об этом рассказали в региональном министерстве юстиции.

Среди иностранных женихов больше всего оказалось азербайджанцев (17 человек), граждан Таджикистана (16) и Узбекистана (11). В списке также 8 человек из Украины, 7 - из Армении, 6 - из Турции. Иностранных невест больше всего было из Азербайджана (11), Украины (6), Казахстана и Узбекистана (по 4).

Напомним, ранее мы писали о 7 тысячах браков, зарегистрированных кировчанами в ушедшем году. В списке самых пожилых молодоженов оказались 89-летний мужчина и 77-летняя женщина.