Трое чепчан украли тысячу железнодорожных креплений

Приятели не просто украли крепления, а могли спровоцировать железнодорожные аварии. ФОТО: Кировский ЛО МВД России на транспорте

В Кирово-Чепецке вынесли приговор троим жителям района. Подробности сообщили в Кировском ЛО МВД России на транспорте.

В октябре 2021-го диспетчер обнаружил, что на 300 метрах ж/д полотна на перегоне Бумкомбинат - Просница недостает деталей. Вскоре виновников удалось разыскать. Как выяснилось, трое мужчин по предварительному сговору демонтировали и вывезли на машине практически тысячу креплений. Ущерб транспортной компании оценили в 39 тысяч рублей. Кроме того, осужденные создали предпосылки аварийных ситуаций на железной дороге.

Кирово-Чепецкий районный суд приговорил мужчин к 2 годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, а также к штрафам.