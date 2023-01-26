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НовостиПроисшествия26 января 2023 11:43

«Гастролер» из Казани избил и ограбил кировчанина

Житель Кирова лишился мобильного телефона и наличных денег.
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Подозреваемого заключили под стражу. ФОТО: УМВД России по Кировской области

Подозреваемого заключили под стражу. ФОТО: УМВД России по Кировской области

В кировскую полицию обратился 20-летний местный житель. Молодой человек стал жертвой грабежа.

По данным областного УМВД, во дворе дома по ул. Милицейской к нему подошел незнакомец, заломил руку и ударил по голове. Затем напавший отобрал телефон за 40 тысяч рублей, 700 рублей наличными, после чего сбежал. Следователь УМВД возбудил уголовное дело, началось расследование.

Вскоре личность грабителя была установлена: ранее судимый житель Казани, 1987 года рождения, оказался в Кирове по работе. Однако чтобы задержать его, полицейским пришлось командироваться в Санкт-Петербург, где и находился мужчина.

Похищенный телефон он продал, наличку потратил. Расследование продолжается, подозреваемого заключили под стражу.