«Гастролер» из Казани избил и ограбил кировчанина

Подозреваемого заключили под стражу. ФОТО: УМВД России по Кировской области

В кировскую полицию обратился 20-летний местный житель. Молодой человек стал жертвой грабежа.

По данным областного УМВД, во дворе дома по ул. Милицейской к нему подошел незнакомец, заломил руку и ударил по голове. Затем напавший отобрал телефон за 40 тысяч рублей, 700 рублей наличными, после чего сбежал. Следователь УМВД возбудил уголовное дело, началось расследование.

Вскоре личность грабителя была установлена: ранее судимый житель Казани, 1987 года рождения, оказался в Кирове по работе. Однако чтобы задержать его, полицейским пришлось командироваться в Санкт-Петербург, где и находился мужчина.

Похищенный телефон он продал, наличку потратил. Расследование продолжается, подозреваемого заключили под стражу.