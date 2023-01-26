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НовостиОбщество26 января 2023 11:42

В Кирове в конце недели начнется ямочный ремонт

Список улиц, где пройдут работы, еще формируется
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В перечень войдут в первую очередь магистральные дороги. Фото: киров.рф

В перечень войдут в первую очередь магистральные дороги. Фото: киров.рф

В Кирове в конце текущей недели начнется ямочный ремонт. Об этом сообщает горадминистрация.

Подрядчиком выступит АО «Гордормостстрой». На данный момент формируется список улиц, где пройдут работы. Известно, что в перечне в первую очередь будут магистральные дороги, по которым ходит общественный транспорт. Это, к примеру, улицы Воровского, Профсоюзная, перекресток улиц Луганской и Дзержинского.

В составлении списка поучаствуют и кировчане. Он будет сформирован также на основе данных теруправлений и результатов осмотра дорог специалистами.

- Стоит уточнить, что ремонт дорог в зимнее время проводится с использованием литой асфальтобетонной смеси при температуре воздуха не ниже минус 10 градусов по Цельсию, - добавили в пресс-службе горадминистрации.

Сообщить об участках, где требуется устранить яму или выбоину, кировчане могут в диспетчерскую службу ГДМС по телефону +7 912 827-22-34.