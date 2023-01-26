В населенных пунктах Кирова продолжается установка уличных фонарей

Работы ведутся на улицах, где ранее не было освещения. Фото: киров.рф

Еще в нескольких населенных пунктах Кирова установили освещение. Подробности сообщает горадминистрация.

Работы проводятся в основном на территориях, где ранее освещения не было вовсе. Планируется установить уличные фонари на 30 объектах. Так, обустройство прошло в деревне Рожни, слободах Луговые и Сошени, и продолжается в Бахте. Подрядчик также работает на улице Деповской от дома №90 до дома №96.

Монтаж светильников также завершен в деревне Чарушины на улице Живописной, а также в переулке Комсомольском. Заканчиваются работы в деревнях Кудино, Полевщина, Никуленки. В Рожнях установили 11 опор освещения и подключили 28 светодиодных ламп.

Все фонари на 25 объектах планируют установить до 8 февраля. Весной работы начнутся на других участках: улицах Щорса от дома № 125-а до дома № 121/12, Трактовой, Железнодорожной (д. Ломовская), Урожайной (Костино) и в деревне Олинцы.