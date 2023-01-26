Власти Кирова пообещали заменить окна в 30 школах и 86 детсадах

В Кировских школах и детских садах установят новые окна. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ученики школы № 70 вынуждены ходить на занятия в здание с окнами, которые находятся в аварийном состоянии. Информация об этом недавно появилась в соцсетях.

Ситуацию прокомментировали в администрации Кирова. Там рассказали, что замена окон в учреждении уже идет и в классах, и в коридорах.

Сейчас опасность для детей и педагогом представляют два ветхих окна в рекреации школы. Сейчас их пытаются максимально обезопасить. Власти пообещали в 2023 году рассмотреть возможность их замены, но когда это произойдет - никто не знает.

В мэрии добавили, что В текущем году новые окна появятся в 30 школах и 86 детских садах регионального центра. Уже ведется конкурс на выбор подрядчика.