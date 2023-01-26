В Кирове оперативно чистят крыши от снега перед потеплением

В первую очередь работу активизируют в границах «красной линии».
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кирове из-за приближающегося потепления оперативно чистят крыши домов. Подробности сообщает горадминистрация.
В ближайшее время в областном центре ожидается повышение температуры воздуха до 0 градусов и мокрый снег. Всем «управляйкам» дано поручение своевременно осмотреть кровли и почистить их. Компании не должны допустить образования снежных свесов, наледи, сосулек. В первую очередь работу активизируют в границах «красных линий» - там, где скатные крыши расположены над тротуарами, и в местах входа сетей электроснабжения.
Кировчан просят соблюдать простые правила безопасности:
- не подходить близко к стенам, заранее смотреть, если ли на крышах сосульки, снежные свесы;
- не ставить рядом со зданиями машины;
- не заходить в опасные и огороженные зоны;
- при сходе снега с крыши прижаться к стене.
При обнаружении сосулек или большого слоя снега на кровле обратитесь в УК, теруправление или по телефону ЕДДС 76-00-00.