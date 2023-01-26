В Кирове задержали молодого человека, который продал наркотики ребенку

На продавца запрещенных веществ завели уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи завели уголовное дело на парня, который продал несовершеннолетнему вещества с большим содержанием наркотиков.

Подробностями дела поделились в СУ СКР по Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что 18-летний молодой человек занимался незаконным сбытом запрещенных веществ. Недавно он договорился о встрече со своим знакомым, которому также собирался продать наркотики.

Покупателем оказался 17-летний подросток. В ходе сделки продавец передал ребенку запрещенные вещества, хотя прекрасно знал, что заключает сделку с несовершеннолетним.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Незаконный сбыт наркотического средства в отношении несовершеннолетнего в крупном размере». Следователи устанавливают подробности произошедшего.