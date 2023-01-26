Кировского перевозчика оштрафовали за высадку из автобуса ребенка-инвалида

Ребенка и отца высадили из автобуса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировский перевозчик заплатил компенсацию ребенку-инвалиду, высаженному из автобуса. Об этом сообщает областная прокуратура.

Инцидент произошел 28 июля 2022 года в автобусе №115. Как выяснилось, отец и сын, ехавшие вместе, предъявили транспортные социальные карты ребенка-инвалида и его сопровождающего. Кондуктору и водителю этого показалось мало, и они начали требовать предъявить дополнительные документы либо заплатить за проезд в полном объеме. В итоге пассажиров высадили из автобуса, а у ребенка, ко всему прочему, от волнения поднялся уровень сахара в крови, и ему потребовалась инъекция инсулина.

Отец мальчика обратился в прокуратуру. Ведомство провело проверку, после чего направило в суд иск с требованием о моральной компенсации. По итогам рассмотрения с перевозчика взыскали 20 тысяч рублей.